Galatasaray, Noa Lang transferinin ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı kırmızılı ekip, 22 yaşındaki Yaser Asprilla için devreye girdi.

EN İYİ TEKLİFİ SUNDU

Pipe Sierra'nın haberine göre; Yaser Asprilla, Galatasaray'in yeni oyuncusu olmaya sadece birkaç detay uzaklıkta.

Kolomibaylı kanat oyuncusunun menajeri Jonathan Herrera, Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmeler yapıyordu, ancak Galatasaray, Girona'ya en iyi teklifi yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin Asprilla için yaptığı teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu öğrenildi.