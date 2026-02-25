UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İngiltere'de Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin son idmanında herkesin dikkatini çeken yeni bir futbolcu yer aldı. Galatasaray ile profesyonel sözleşme konusunda anlaşamadığı bilinen ve hakkında Fenerbahçe söylentileri çıkan Çağrı Hakan Balta, Sarı-Lacivertlilerin son antrenmanında yer aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco da genç golcü ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

ESKİ FUTBOLCU HAKAN BALTA'NIN OĞLU

Eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu olan Çağrı Hakan Balta, altyapısında yetiştiği Galatasaray'da istediği süreyi alamayacağı için profesyonel sözleşme imzalamamıştı. Ailenin avukatı, Çağrı'nın sezon içinde Galatasaray'dan kadro rotasyonuna gidilen 3 maçta süre talep ettiklerini belirtmiş, gerçekleşmeyince sözleşme imzalamama kararı aldıklarını belirtmişti.

GOL KRALI OLMUŞTU

Sarı-Lacivertlilerin, Galatasaray'a yetiştirme bedeli olarak 3-4 milyon TL arasında bir ücret ve oyuncunun sonraki transferinden yüzde 10 pay vereceği öğrenildi. 17 yaşındaki Çağrı Hakan geçen sezon U19 Süper Ligi'nde 31 maçta attığı 22 golle ligin gol krallığı koltuğunda yer almıştı. Bu sezon ise 16 maçta süre alabilen Balta, 5 gollük skor katkısı sağladı.

TEDESCO ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da yeni genç oyuncusuyla özel olarak ilgilendi. Genç golcüyle kısa bir görüşme gerçekleştiren İtalyan çalıştırıcı, Çağrı Hakan Balta hakkında "Burada olmasından memnunuz. Büyük bir yeteneği var. Onu buraya getirmek için kulüp gayret gösterdi. 'A takıma katkı verir mi?' diye sordular. Kendisiyle konuştum ve ilk izlenimim pozitifti. Bugün A takımla olmasa da bizimle birlikte" diye konuştu.