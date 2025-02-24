Süper Lig'in 25'inci haftasındaki dev derbi geldi, çattı... Lig tablosunu ve şampiyonluk yarışını önemli ölçüde etkileyecek karşılaşma öncesi iki camia da tüm hücrelerine kadar hazırlıklarını sürdürdü... Ancak Galatasaray tribünlerinde beklenmedik bir karar alındığı öğrenildi.

TAM DESTEK VERECEKLER

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaraylı taraftarlar, bu kez geçmiş derbilerin aksine tribünlerde koreografi çalışması yapmayacak. Taraftar gruplarının kendi aralarında yaptıkları toplantılarda tüm enerjilerini, sadece takımı desteklemeye odaklama kararı aldıkları öğrenildi. Kapalı gişe oynanacak maçta RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin civarında Sarı-Kırmızılı taraftar tribünlerde yer alacak.