Türk futbolunun en yüksek kadro değerine ulaşan takımı belli oldu. Galatasaray, 336.85 milyon Euro'luk kadro değeri ile zirvede yer aldı.

Transfermarkt verilerine göre, Galatasaray'ın en yakın rakibi 236.5 milyon Euro ile Fenerbahçe oldu. Sarı kırmızılı ekip 100 milyon Euro’nun üzerinde fark ile Süper Lig’de 330 milyon Euro barajını aşan ilk kulüp oldu.

DEVRE ARASINDA 30 MİLYONLUK ARTIŞ

Sezon başında kadro değeri 300 milyon Euro olan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle değerini 30 milyon Euro artırdı. Sıralamada Beşiktaş 178.5 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor 99.4 milyon Euro ile dördüncü, Başakşehir 71.65 milyon Euro ile beşinci basamağa yerleşti.

15.68 milyon Euro'luk kadro değeri ile son sıraya yerleşen ekip ise Karagümrük oldu.

Süper Lig takımlarının kadro değerleri şu şekilde: