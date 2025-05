Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı. Maç öncesi 3 tribünü de kapsayan bir koreografi yapıldı.

5 yıldız temalı koreografi de futbolcuların 3 boyutlu pankartı açıldı. Ayrıca Dursun Özbek'in 2017 yılında "Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız" sözü pankart yapıldı ve Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı. Jose Mourinho'nun "The Special One" lakabına karşılık da Okan Buruk için "The Winner One" pankartı asıldı.

Öte yandan koreografi sırasında Fenerbahçe'ye gönderme yapılarak 'Gitme sana muhtacım' şarkısı çalındı.

