İspanyol basınından Cadena SER'in aktardığı bilgiye göre Galatasaray'ın hedefindeki isim, daha önce de listede yer alan PSG oyuncusu Fabian Ruiz. Habere göre sezon sonunda sözleşmesindeki özel maddenin devreye girmesiyle Ruiz'i isteyen kulüpler, 30 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılaması halinde transferi gerçekleştirebilecek.

Bu gelişme üzerine Sarı-Kırmızılıların, yıldız orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinden PSG'nin kapısını çaldığı ifade ediliyor. Yönetimin hedefi hem maliyeti dengede tutmak hem de kadroya üst düzey bir takviye yaparak taraftarı yeniden heyecanlandırmak.

AYRILIĞA SICAK BAKMAK

Öte yandan transferin önündeki en büyük engel ise Fabian Ruiz'in, PSG'den şu anda ayrılmaya sıcak bakmaması olarak gösterildi. Teknik direktör Luis Enrique ile performansını yukarı çeken 29 yaşındaki futbolcu, Paris ekibinin önemli parçalarından biri haline geldi. Ruiz'in PSG ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre bu sezon Fransız temsilcisiyle tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Fabian Ruiz, 2 gol ve 3 asist ile 5 gole doğrudan katkı sağladı.