Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla sona erdi. Hafta bitiminin ardından Galatasaray, sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı. Sarı-Kırmızılıların paylaşımında Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmada iptal edilen golün gösterilmesinin ardından; Trabzonspor'un Gaziantep FK'ya, Alanyaspor'un Başakşehir'e ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya attığı benzer gollere yer verildi. Paylaşımda, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz" denildi. İşte bahsi geçen pozisyonlardan kritik kareler... GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE-KASIMPAŞA KONYASPOR-GALATASARAY

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.