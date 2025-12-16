Üniversitenin içindeki Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Takımı "Yılın takımı" seçildi. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen "Yılın futbolcusu", teknik direktör Okan Buruk "Yılın antrenörü" ve başkan Dursun Özbek "Yılın spor yöneticisi" ödülünü aldı. Söz konusu ödüller, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'a takdim edildi.

Törende birçok ödül kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Yazgan, "'Yılın takımı', 'Yılın antrenörü', 'Yılın futbolcusu' ve 'Yılın spor yöneticisi' gibi ödüllerle takdir görmek bizim için çok önemli. Galatasaray Kulübü de 1481 yılından bugüne gelmiş bir eğitim kurumunun geleneğinden güç alıyor. Teknik heyetimiz, oyuncularımız, çalışanlarımız ve Galatasaray taraftarı adına bu ödülü aldığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

ICARDİ AÇIKLAMASI

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin durumuna değinen Yazgan, "Icardi, bizim kıymetlimiz ve kaptanımız. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene çok büyük bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan dönmek, hiçbir oyuncu için kolay değil. Onun azmi, futbol sevgisi, Galatasaray sevgisi ve taraftarların da onu çok sevmesi sayesinde sahalara döndü. Bizim hücum hattımızda ciddi bir rekabet var. Icardi de bu rekabette her zaman bizim yanımızda olacaktır. Sevgili kaptanımız, inşallah hep bizimle beraber olacaktır." şeklinde konuştu.