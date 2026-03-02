Galatasaray’dan ayrılıktan sonra kariyerine ülkesi Fas’ta devam eden Hakim Ziyech’e ülkesinde büyük destek var.
Ziyech, Wydad formasıyla kritik bir gole imza attı. Fas temsilcisi, Berkane karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Golsüz devam eden karşılaşmanın 90+7. dakikasında Wydad penaltı kazandı. Topun başına geçen Ziyech, fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Golün ardından tribünler büyük coşku yaşadı.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Maç 1-0 sona ererken Wydad, lider Raja Casablanca ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Taraftarlar maç sonunda Ziyech’e büyük ilgi gösterirken Faslı oyuncu maçın oyuncusu seçildi. 32 yaşındaki oyuncunun performansı, ülke basınında da geniş yankı uyandırdı.