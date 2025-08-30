Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için öncelik haklarını kullanmayacaklarını duyurdu. Benfica Kulübü öncelik hakkı Galatasaray'da bulunan Kerem Aktürkoğlu için sarı kırmızılı ekibi bilgilendirmiş ve 5 iş günü içinde cevap vermeleri gerektiği ifade edilmişti.

Galatasaray'ın yanıtı Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa listesine yazıp yazamayacağı konusunda oldukça önemliydi. Sarı kırmızılı kulüp bu konuda bir açıklama yaparak,

"Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak." ifadelerini kullandı. İşte genel sekreter Eray Yazgan'ın konuyla ilgili sözleri:

'SÜRECİ ŞAŞKINLIKLA TAKİP EDİYORUZ'

"Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül'de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz.''

'TÜRK FUTBOLUNUN HAMİSİYİZ'

''Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'a da başarılar dilemek istiyorum."