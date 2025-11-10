Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Kocaelispor maçının ardından Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamaları ve stadyumda yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"BAHİS SKANDALINI İSTİSMAR ETMEK UTANMAZLIKTIR"

Türk futbolunun marka değerini korumanın, fair-play ilkesini güçlendirmenin ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermenin herkesin ortak sorumluluğu olması gerektiğini söyleyen Öztürk, "Ancak bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provakatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez" ifadelerini kullandı.

"BİZ TERTEMİZ BİR KULÜBÜZ"

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ise “Böyle bir açıklamaya inanamıyorum. Biz tertemiz bir kulübüz. Galatasaray’ı ağzına alacak insan önce durup bakması lazım. Şöhret olmak için ekranları görüp bütün kameralara bu şekilde daha önce de konuştu. Kocaeli camiasını tamamen ayırıyorum ama başkan çok büyük bir hadsizlik yapmıştır.” dedi.

RECEP DURUL: BEN TAKIM İSMİ VERMEDİM

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ise Galatasaray'dan gelen açıklamalar sonrası şunları kaydetti:

"Ben takım ismi vermedim. Sadece bir takımdan bahsetmedim. Başka takımları itekledi diyorum. Başka takım demiyorum. Çoğul konuşuyorum. Veya başka takımları düşürdü. Bunu da ilave edebilirim. Bir takıma yönelik konuşmadım. Ben Türk futbolunun adil ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini söyledim."

NE OLMUŞTU?

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçının ardından "Bahis skandalından sonra bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Bugün de onu temizledik. Dün ve bugünkü maçlarda adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi, başka takımları bir yerlere getirdi. Yenilmez diye bir takım yok." ifadelerini kullanmıştı.