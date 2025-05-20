Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair önemli ifadeler kullandı. Hız kesmeden başlanan yeni sezon planlaması ile ilgili konuşan Kavukcu, Leroy Sane ismine de değindi.

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Leroy Sane'nin adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

Abdullah Kavukcu, Leroy Sane ile ocak ayında görüştüklerini doğruladı. Kavukcu, "Ocak ayında Leroy Sane ile görüşmeler oldu. Şu anda büyük bir takımın oyuncusu" dedi.

'KONUŞMALAR OLUYOR, ZAMANI VAR'

Sane dışında da bazı isimlerle görüştüklerini aktaran Kavukcu, "Bir tek Sane değil dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var" ifadelerini kullandı.