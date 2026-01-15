Fenerbahçe'nin peş peşe transfer bombaları patlatması Galatasaray’ın da iştahını kabarttı. Taraftarlardan gelen eleştiriler ve Teknik Direktör Okan Buruk’un ısrarlı talebi sonrası yönetim de büyük bir operasyonun düğmesine bastı. Abdullah Kavukcu apar topar İtalya’ya gitti. Hedefte Ademola Lookman vardı. Atalanta ile masaya oturan Kavukcu ilk etapta zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklif sundu, ancak hemen ret cevabı aldı.

ATALANTA ‘TOK SATICI!'

Giacomo Raspadori’yi kadrosuna katan ‘Çizme’ kulübü Lookman’ı satmak istese de beklentilerinden taviz vermiyor. Kapıyı 45 milyon Euro’dan açıp ‘Tok satıcı’ rolünü oynayan Atalanta’ya en son 35 milyon Euro önerildi. Pazarlıklar devam ederken sarı-kırmızılı idarecilerin aklında taraftarları çok mutlu edecek bir organizasyon var. Atalanta’nın ikna edilmesi halinde Galatasaray, Afrika Kupası’nda bulunan Victor Osimhen’i Türkiye’ye getirmesi için Fas’a göndereceği uçağa Ademola Lookman’ı da bindirmeyi hedefliyor.

KAPIYI YÜKSEKTEN AÇIYORLAR

Milan'da forma giyen Youssouf Fofana Türkiye’ye gelmek istemedi. Davide Frattesi için de kulübü İnter 35 milyon Euro istedi. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar aynı maliyetlere sahip Teun Koopmeiners ve Ederson’a yoğunlaştı. Atalanta ile Lookman pazarlığında olan sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki Brezilyalı Ederson için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu. Ancak İtalyanlar 35 milyon Euro’da ısrarcı. Juventus’a da Hollandalı Koopmeiners için aynı teklif getirildi. Onlar da 35 milyon Euro talep etti. Üç oyuncudan birini seçmesi için Teknik Direktör Okan Buruk’tan rapor istendi. Tecrübeli hocanın kararına göre yol haritası çizilecek.