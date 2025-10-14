Galatasaray, devre arası transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı... Galatasaray'da Lemina'nın sezon sonu olası ayrılığına karşı ara transfer döneminde önlem alınmak isteniyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda transfer çalışmalarında bulunduğu ve gündemine Raphael Onyedika'yı aldığı aktarıldı.

15-20 MiLYON EURO İSTİYOR

Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Onyedika için Belçika ekibi 15-20 milyon Euro istiyor. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen futbolcu için milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen de devrede. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayına yaklaşırken resmi adımları atmayı hedefliyor.

Onyedika'nın Victor Osimhen'den Galatasaray ile ilgili bilgiler aldığı belirtildi. Bu sezon 14 maça çıkan Onyedika, 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. 20 milyon Euro piyasa değeri olan 24 yaşındaki futbolcunun, Club Brugge ile 1.5 yıllık sözleşmesi kaldı.