Victor Osimhen, Galatasaray için hem vazgeçilmez hem de paha biçilemez bir isim... Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı forvete İspanya’nın devleri Barcelona ve Real Madrid’in ilgisinin bulunduğu yönünde çıkan haberlere aldırış etmiyor. 26 yaşındaki futbolcunun da Cimbom’da oynamaktan mutlu olması yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-kırmızılı idareciler, “Dünyada onun gibi bir forvet yok. Bizim için çok değerli bir futbolcu. 150 milyon Euro verseler satmayız” görüşüne hakim.

MESSİ BİLE GERİDE KALDI

Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası’nda önceki gün Tunus ağlarını havalandırıp ilk golünü atan Osimhen’in performansı sarı-kırmızılı kulüp tarafından yakından takip ediliyor. Nijeryalı yıldızın Galatasaray ile 2029’a kadar kontratı var. Bu arada Osimhen, 2025 yılında attığı gollerle Avrupa’da ses getirdi. 26 yaşındaki forvet, bu yıl 51 maçta 46 kez ağları sarstı ve dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncular arasında Messi’yi geride bırakıp 4. sıraya yerleşti.