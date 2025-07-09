Galatasaray Osimhen transferi için artık geri sayıma geçti… Sarı kırmızılılar Osimhen'in bonservisi olan 75 milyon euroyu 4 eşit taksitle İtalyan kulübüne ödeyecek. İtalyan basınına göre kulüpler anlaşırken Napoli Galatasaray’dan teminat mektubu istedi. Sarı-kırmızılı kulübün, Napoli'ye teminat mektubu iletmesinin ardından taraflar resmi açıklamayı yapacak.

'48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜR'

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu sonrası Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Victor Osimhen de Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de onun bizimle olmasını istiyoruz." İfadelerini kulandı.