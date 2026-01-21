Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray, sürpriz bir isme yöneldi ve teklif götürdü.

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Christ Oulai için bordo-mavililerin kapısını önemli bir teklifle çaldı.

Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'yu teklif etti. Trabzonspor, Galatasaray'dan Oulai için gelen bu teklifi geri çevirdi.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan Fildişili genç orta saha oyuncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.