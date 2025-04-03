Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Sarı kırmızılılar evinde devirdiği rakibi ile ilgili tüm gece paylaşımlarla gönderme yaparken geceye damga vuran bir fotoğraf da gündem yaratmıştı.

Maç öncesi kenarda dua eden Victor Osimhen ile Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı aynı yerde buluşturan o kare Galatasaraylıların ilgi odağı oldu.

Cimbom X hesabından bu fotoğrafı paylaşarak ''Don’t touch, only watch!'' (Dokunma sadece izle) yazıp ezeli rakibine bir gönderme daha yaptı.

Aynı fotoğrafı Osimhen de IG hesabından paylaşarak, “Allah en büyüktür” ifadelerini kullandı.