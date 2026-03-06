Galatasaray cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Dev maç öncesi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu hem Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hem de hakem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavukcu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Serdal başkanda üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp, Frankowsk'yi haksız bir şekilde attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz, bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır.”

“Takım bugün çok güzeldi. Allah'ın izniyle çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı. Nhaga enteresan bir futbol oynadı. İkinci pozisyonu gol olsa farklı şey konuşulurdu. Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmedi. Bu konuyla ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zaman ihtiyacı var. O çocuğun farklı özellikleri var. Güçlenirse çok farklı olacaktır. Bir anda topu önüne alıyor, güzel paslar veriyor. Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacak bir oyuncu kazandırdık.”