Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray, gelecek sezon için de şimdiden kollarını sıvadı. Sarı kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır'ı da dinç tutabilmek için kaleci rotasyonda yerli eklemeler yapmak istiyor.

Galatasaray'da Günay Güvenç’e birçok takımdan as kalecilik teklifi gelirken, Günay'ın geleceğine karar vereceği aşamada sarı kırmızılı ekip de yerli kaleci alternatiflerini hazırlamaya başladı.

Günay’ın olası ayrılık ihtimalini masaya yatıran yönetim, rotasını Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş’a çevirdi. GZT'nin haberine göre Galatasaray’ın sezon sonunda 20 yaşındaki kaleci için Konyaspor ile masaya oturması bekleniyor.

Bu sezon 13 maçta görev yapan Deniz Ertaş’ın Konyaspor ile bir buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor. U21 Milli Takımı’na kadar yükselen genç kaleci, gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor. Deniz Ertaş, Uğurcan Çakır’ın ayrılığı sonrası Trabzonspor’un transfer gündemine de gelmişti.