Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, transfer sürecinde yöneticilerine tam yetki verdi. Başkanvekili Abdullah Kavukçu ise yapılacak hamlelerle ilgili olarak, alınacak oyuncuların "kulübün uzun vadeli planına uygun" isimler olacağı mesajını verdi. Galatasaray'da büyük ve ses getirecek transferlerin ocak ayının sonuna doğru netleşmesi beklenirken, ilk etapta genç ve potansiyelli oyunculara yönelineceği öğrenildi.

GÜNDEMDE CAN ARMANDO GÜNER VAR

Sarı-Kırmızılıların bu doğrultuda yöneldiği isimlerden ilki Can Armando Güner oldu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen 17 yaşındaki hücum oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

Genç futbolcunun annesi Alman, babası Türk, büyükannesi ise Arjantinli. Kariyerinin ilk dönemlerinde Almanya genç milli takımlarında yer alan Can Armando Güner, daha sonra Arjantin genç milli takımı davetini kabul etmişti. Şimdilik A Milli Takım tercihi ise henüz netleşmiş değil.

HÜCUM HATTINDA ÇOK YÖNLÜ

Asıl mevkisi hücum olan Can Armando Güner, Arjantin altyapı takımlarında ağırlıklı olarak sağ kanat/sağ forvet pozisyonunda görev aldı. Genç yıldızın idolünün Angel Di Maria olduğu belirtiliyor. Alt yaş kategorilerinde çıktığı 62 maçta 47 gole doğrudan katkı sağlayan Can, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor.

Transfer iddialarını güçlendiren bir diğer detay ise genç futbolcunun kulübünün adını Instagram profilinden kaldırdığı yönündeki paylaşımlar oldu. Bu gelişme, Galatasaray ile temasların ileri aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.

MİLLİ TAKIM TERCİHİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Can Armando Güner'in Galatasaray'a transfer olması halinde, bu hamlenin A milli takım tercihini Türkiye yönünde etkileme ihtimali üzerinde de duruluyor. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de vitrine çıkmasının, genç oyuncunun A Milli Takım kararında belirleyici olabileceği ifade ediliyor.