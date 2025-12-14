Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü oynanacak Başakşehir maçının 1 gün önceye çekilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Başakşehir maçının tarihi ile ilgili tepkide bulunmuştu. Okan Buruk, "Kupa fikstürü 23-24-25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz." demişti.