Galatasaray'da isyan var! 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol’un yönetimine tepki gösteren sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Riva’daki TFF’nin merkezine çıkarma yaptı.

“Kol’un düdüğünü asın” çıkışı yapan sarı-kırmızılıların hazırladığı dosyada Barış Alper’in 45+6’da Ederson ile yaşadığı pozisyonun penaltı ve 65’te Skriniar’ın Sara’ya yaptığı faulün kırmızı kart olması gerektiği belirtildi.

Karşılaşmada 50 ile 90+7. dakika arasında Galatasaray'a tek bir faulün çalınmadığını belirten sarı-kırmızılı kulüp, “Skandal” başlığıyla derbideki tartışmalı pozisyonların videosunu yayınladı.

DURAN’A CEZA VERİN

Tribün olaylarına da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Kazımcan’a gelen yabancı maddeyle ilgili yaptırım uygulanması gerektiğini de dile getirdi. Buruk, “Canımızı zor kurtardık” açıklamasını yapmıştı. Duran’ın gol sevincinde yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi de harekete geçti. Kolombiyalı futbolcunun cinsel organını tutup sevinmesinin cezalandırılmasını talep eden sarı-kırmızılılar, TFF’ye bu konuyu taşıdı.