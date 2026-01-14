PUBG MOBILE, Galatasaray Spor Kulübü ile gerçekleştirdiği resmi lisans iş birliğini düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. 29 Aralık itibarıyla devreye alınan iş birliğiyle birlikte sarı-kırmızılı renkler PUBG MOBILE evrenindeki yerini aldı.

YELKENCİOĞLU’NDAN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, Turkcell Süper Kupa'daki mağlubiyeti telafi edeceklerini dile getirdi. Yönetimlerinin Turkcell Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından sert şekilde eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Yelkencioğlu, "Son 12 senede bizim 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa. Taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray girdiği her yarışmada şampiyonluk için mücadele eder. Buna, 'Bir yol kazası' diyelim. Önümüzde 3 kulvar var. Oralarda çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Bunu telafi edeceğiz." ifadelerini kulandı.

TRANSFERLERDE SON DURUM NE

İtalya'ya giderek transfer çalışması yapan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun kaç transferle döneceğinin sorulması üzerine Yelkencioğlu, "Transfer günlük gelişen bir şey. Oradaki görüşmelere göre şekillenecek. En iyi bilgiyi futbol şubesindeki arkadaşlar verir. Zaten yeni gittiler. Bir sayı söylediğimizde beklenti oluşuyor. Galatasaray'a yakışacak en iyi oyuncuları transfer edeceğiz. Sene başında dünya çapında 5 oyuncu aldık. Yeni gelecek oyuncular da en az bu kalitede olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

CAN GÜRSU: KALICI BİR BAĞ KURAN ÖNEMLİ ADIM

PUBG MOBILE Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “PUBG MOBILE olarak, Türkiye’de oluşan güçlü oyun ekosistemimizi Galatasaray gibi köklü ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan bir spor markasıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğini, futbol kültürüyle dijital oyun dünyası arasında kalıcı bir bağ kuran önemli bir adım olarak görüyoruz. 2026 yılında İstanbul’da düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası öncesinde, yerel değerlerimizi global oyuncu kitlesiyle buluşturarak Türk takımlarının dijital alandaki temsilini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”