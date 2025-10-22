Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt’i konuk ediyor. Dev organizasyona Frankfurt hezimetiyle başlayan, Liverpool zaferiyle kendine gelen sarı-kırmızılılar, Norveç ekibi karşısında da kazanıp tam 13 yıl sonra ilki başarmak istiyor. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi’nde üst üste 2+ galibiyet aldığı son dönemi Aralık 2012’de yaşamıştı. Cluj (3-1), M.United (1-0) ve Braga’yı (2-1) devirmişti.

OSIMHEN REKOR MAÇINDA

Bodo/Glimt maçı Victor Osimhen açısından farklı bir anlam taşıyor. Sarı-kırmızılı formayla son 6 Avrupa karşılaşmasında 7 kez ağları havalandıran Nijeryalı yıldız, Galatasaray tarihinde Avrupa’da üst üste en fazla maçta gol bulma rekorunu Burak Yılmaz’la paylaşıyor. Osimhen bugün de gol sevinci yaşayıp rekorun tek sahibi olmayı hedefliyor