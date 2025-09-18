Süper Lig’de son üç yılın şampiyonu Galatasaray’ın merakla beklediği gün geldi. Sarı-kırmızılılar 5 yıldızlı formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor. Sezona “Avrupa’da başarı” hedefiyle başlayan Cimbom, Frankfurt deplasmanında 3 puanı alıp, UEFA’nın kulüpler düzeyin deki 1 numaralı organizasyonuna iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın hiç de yabancı olduğu bir yer de ğil. 18. kez dev arenada boy gösterecek olan Aslan diğer taraftan Türk futbolu adına bir ilki başaracak. Cimbom; geçen sezon uygulanmaya başlayan 36 takımlı lig formatında yer alacak ilk Türk takımı olacak.

OSIMHEN YOK ÇARE ÇOK

Galatasaray günlerdir Victor Osimhen’den gelecek müjdeli haberi bekliyordu, olmadı. Nijerya Milli Takımı’nda ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcu, Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kadro suna alınmadı. Bu gelişme sonrası gözler Okan Buruk’un kimi oynatacağına çevrildi. İlk tercih Eyüpspor mücadelesinde olduğu gibi yine Mauro Icardi. Ancak Barış Alper’in santrfora çekilmesi de ihtimal dahilinde. Tecrübeli hoca son kararı maç saatinde verecek.