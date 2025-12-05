Galatasaray'ın Yasin Kol’a yönelik tepkisi Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) karşılık bulmadı. Fenerbahçe derbisinin ardından Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, TFF’ye çıkarma yapmıştı. Riva’da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelen ikili, “3 puanımız gasbedildi. Yasin Kol acil düdüğünü assın. Bunu yapmayacaksanız da bir daha maçımızı yönetmesin” dedi ve yaptırım istedi.

SALLAİ’YE DE RET!

Hacıosmanoğlu ise “Sonuca etki eden hatası olmadı” diyerek Kol’un yanında durdu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) da Yasin Kol’u yarınki Eyüpspor-Kayserispor mücadelesine atadı. G.Birliği maçında kırmızı kart gören Sallai’nin 2 maçlık cezası için yapılan girişimler de sonuçsuz kaldı. Duruşmalı oturum ve indirim talebi kabul görmedi, Tahkim Kurulu’ndan onay çıktı. Yöneticiler, üst üste yaşanan bu gelişmeleri kendilerine açık bir mesaj olarak yorumladı. G.Saray’ın nasıl bir karşı hamle yapacağı merak konusu.