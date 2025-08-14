Galatasaray, Manchester City ile Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson’u bitiriyor. Fernando Muslera’nın yerine uzun süredir arayışta olan sarı-kırmızılılar, City’nin PSG’nin istenmeyen adam ilan ettiği Gianluigi Donnarumma ile anlaşmasını fırsata çeviriyor. Cimbom ilk olarak Ederson’u 7 milyon Euro artı bonuslar karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymeye ikna etti.

Abdullah Kavukcu, şimdi Manchester City’yi 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli inadından vazgeçirmeye çalışacak. 1 yıl sözleşmesi kalmış bir futbolcuya en fazla 10 milyon Euro verebileceklerini söyleyecek Kavukcu’nun İngiltere’de yapacağı pazarlıklar sonucu Osimhen’in ardından Ederson’u da getirmesi bekleniyor. Ederson, Okan Buruk’un da 1 numaralı kaleci adayı...