Galatasaray'ın eski futbolcusu ve TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Penbe ile Uşakspor Kulüp Yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan gerilimin ardından Penbe’nin hastaneye giderek darp raporu aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Uşakspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uşakspor ve Ergün Penbe görüş ayrılıkları nedeniyle 28 Ocak’ta yolları ayırmıştı, ancak Uşakspor’un 8 Şubat’ta sahasında Eskişehirspor’a 4-0 mağlup olmasının ardından Penbe ile yeniden anlaşma sağlanmıştı.