Galatasaray'da 19 kupa kazanan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından sarı kırmızılılar eldivenleri teslim edeceği yeni isim arayışlarına devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Cimbom ilk teması Emiliano Martinez ile kurdu.



Aston Villa’nın yıldız kalecisi Emiliano Martinez, takımdan ayrılma kararı aldı. Şampiyonlar Ligi bileti kazandıran performansıyla büyük övgü toplayan Arjantinli eldiven için Galatasaray devreye girdi.

İLK NABIZ YOKLAMASI...

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın Estudiantes de La Plata’ya transfer olmaya hazırlanmasıyla birlikte kaleci transferi öncelikli hale geldi. Sarı-kırmızılılar, Emiliano Martínez için nabız yokladı.

GÖRÜŞME YOK AMA İLGİ VAR

TYC Sports'un aktardığı bilgiye göre; Her ne kadar kulüpler arasında henüz resmi bir görüşme olmasa da, Galatasaray’ın oyuncunun şartlarını menajerine sorduğu öğrenildi. Ancak Martinez'in önceliğinin Galatasaray değil, Avrupa’nın elit kulüpleri olduğu belirtiliyor. Manchester United’ın da 32 yaşındaki kaleciye ilgisi bulunuyor.

ASTON VILLA SATIŞA SICAK BAKIYOR

Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Aston Villa, Martinez için gelecek cazip bir teklife olumlu yaklaşabilir. Oyuncunun yüksek maaşından da kurtulmak isteyen İngiliz kulübü, satışla mali açıdan rahatlamayı hedefliyor.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMINI DÜŞÜNÜYOR

Martinez’in önceliği ise 2026 Dünya Kupası. Arjantin Milli Takımı’ndaki yerini korumak isteyen tecrübeli kaleci, kariyeri için en uygun tercihi yapmak istiyor.

2020 yılında imza attığı Aston Villa'da taraftarlara son maçta veda eden ve gözyaşı döken Emiliano Martinez yeni takımına karar verme aşamasında. İngiliz ekibinde sözleşmesi devam etmesine rağmen kupa kazabileceği bir takıma gitme fikrini düşünen Martinez'in ayrılmaya karar verdiği ifade ediliyor.