Devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, yıldız bir ismin peşine düştü. Cimbom, PSG’de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol orta saha Fabian Ruiz için girişimlere başladı.

Sarı-kırmızılı yönetimin Fransız kulübüne resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Bonservis değeri 40 milyon Euro olan Ruiz için iki kulüp yönetimi arasında görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılı yönetim Fabian Ruiz için Paris Saint-Germain ile masaya oturdu ve transfer şartlarını sordu.

Görüşmede Fransız ekibinin henüz net bir karar vermediği, kadro planlaması doğrultusunda gelecek yüksek bonservisli tekliflere açık olduğu kaydedildi.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Kupa canavarı olan Fabian Ruiz geçtiğimiz sezon Paris temsilcisiyle Fransa Ligi, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası kazanırken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da elde etti. Bu sezon başında ise UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası şampiyonluk kazandı. İspanya Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonu apoleti taktı.