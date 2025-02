Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz geçen yıl verdiği bir konserde Galatasaray'a yönelik "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Geçen günlerde de X'te (eski adıyla Twitter) paylaşım yapan 'Sami Yen Haber' adlı bir hesap, Galatasaray'ın şikayeti üzerine Gökhan Özoğuz'a 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca ceza verildiğini yazmıştı.

Bugün Gökhan Özoğuz, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak derbi maçını stadyumdan izlemek için yola çıktığı esnada, kendisine, 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiğini öğrendi.

"HAK, HUKUK, ADALET İSTERİM"

Özoğuz, X hesabından yaptığı açıklamada "Fenerbahce Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek hak savunmak. Takımımın hakkını her yerde, her zaman, her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak hukuk adalet isterim" ifadelerini kullandı.

Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.