Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelenin 36. dakikasında Icardi'nin kullandığı penaltıyı Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut kurtardı. Hakemin tekrar kararı sonrası 38. dakikada kullanılan ikinci penaltıyı da Arda Akbulut aynı şekilde kurtararak geceye damgasını vurdu.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısında Galatasaray vites yükseltti.
73. dakikada Barış'ın kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
80. dakikada Icardi'nin ortasında Barış Alper Yılmaz topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2.
90. dakikada Ramazan'ın pasında Uğur golü attı fark 1'e indi: 1-2. Maçta başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3 puanla ayırlarak grupta 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.