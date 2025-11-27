UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3 maç kazanıp, önemli bir avantaj yakalayan Galatasaray, Union Saint Gilloise mağlubiyetiyle deyim yerindeyse “Bir çuval inciri berbat etti!” RAMS Park’taki 33 maçlık yenilmezlik serisinin kaybedilmesinin yanı sıra birçok önemli fırsat da elden uçup gitti.

Galibiyetle puanını 12’ye yükseltecek Cimbom son 3 maçta büyük bir mucize olmazsa ilk 24’ü garantileyecekti. Bu hedefin tutturulması sonrası ilk 8 konusunda da eline büyük avantaj geçecekti. İşin bir de maddi boyutu var.

UEFA’nın galibiyet için verdiği 2.1 milyon Euro’dan da mahrum kalındı. Son olarak 1 Aralık’ta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi ivme kazanılacak, Kadıköy’de de galibiyet alınırsa Cimbom’un önü ligde de açılacaktı. Sarı-kırmızılılar zayıf rakibi karşısında tüm bunları elinin tersiyle itti.