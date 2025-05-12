Olay, merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi’nde gündüz saatlerinde meydana geldi.
Sokakta yürüyen H.İ.D.’nin yanına elektrikli triportörle gelen 3 şahıs küçük çocuğu formasından tutarak yaklaşık 2 metre sürükledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olay, mahallede büyük tepkiye neden olurken, yetkililer soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.