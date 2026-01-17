Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, Gaziantep FK'yi ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
GALATASARAY 0-0 GAZİANTEP FK (İLK YARI OYNANIYOR)
10' Barış Alper'in pasında Yunus'un ceza sahası içinde yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.
7' Kullanılan kornerde Dragus'un kafa vuruşu auta gitti.
1' Karşılaşma başladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Dragus, Bayo
Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.
Galatasaray, bu sezon ligin ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.