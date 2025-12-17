OSİMHEN, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan derken Galatasaray, dünya futbolunu yerinden oynatacak yeni bir transfer hamlesine hazırlanıyor: Antoine Griezmann… Griezmann’ın Cimbom’un 21 Ocak 2026’da Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Atletico Madrid’in yıldız ismi olması transferinin çok stratejik olduğunu gösteriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol ekibinden alınacak üç puanla hem ilk 24 hedefine ulaşacak hem de ünlü Fransız futbolcuyla gücüne güç katacak. Avrupa basınına göre de Galatasaray’ın Griezmann’ı transfer etmesi için hiçbir engel yok. Sane ve İlkay Gündoğan gibi yıldızlarla birlikte oynayacak olması büyük avantaj.

BİR DÜNYA YILDIZI

‘KÜÇÜK Prens’ lakaplı Griezmann, Atletico Madrid tarihinde 204 gol atarak en skorer isim konumunda. 34 yaşındaki Fransız yıldızın adının Galatasaray ile anılması Dries Mertens’i akıllara getirdi. Mertens de 2022 yılında Galatasaray’a transfer olurken Griezmann ile aynı yaştaydı ve Napoli’de attığı 149 golle kulübünün en skorer futbolcusuydu. Hücum hattında çok yönlü oynayabilen tecrübeli yıldız hem golcü hem de oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor. Griezmann’ın kupa koleksiyonunda Fransa ile kazandığı Dünya Kupası da bulunuyor.