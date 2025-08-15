Galatasaray’da çifte imza… Sarı kırmızılılar Günay Güvenç ve Davinson Sanchez’in sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yapığı açıklamada Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Yeni sözleşmede ayrıca 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bir süredir taraflar arasında devam eden görüşmelerin ardından anlaşma sağlandığı belirtildi.

GÜNAY GÜVENÇ İLE 2028’E KADAR

Sarı kırmızılılar Günay Güvenç ile de sözleşme imzaladı…. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.