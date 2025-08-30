Hakan Çalhanoğlu, ‘Çocukluk aşkım’ dediği Galatasaray’a bu kez gerçekten çok yakın. Teknik Direktör Okan Buruk’un da çok istediği Inter’in yıldızı için pazarlıklar yeniden başladı. Bir ay önce yüksekten uçup, kapıyı 30 milyon Euro’dan açan İtalyanlar, transfer bilançosunda 50 milyon Euro eksiye düşünce yüzde 50’ye varan bir indirime gitti. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı yönetim Inter’le bir kez daha masaya oturdu.

BAŞKANLAR MONACO’DA GÖRÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Başkan Giuseppe Marotta ile görüşen Dursun Özbek, 5 artı 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifini mevkidaşına iletti. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun önceki gün yaptığı Aslan’lı paylaşımı da bilinçliydi. Cimbom, yabancı kaleci transferiyle kontenjanı dolabileceği için orta saha takviyesini Hakan Çalhanoğlu ile yaparak Zaniolo’yu da takımda tutmayı planlıyor.