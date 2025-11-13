Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 102'sine verilen cezaları açıkladı.
Kurula sevk edilen Galatasaraylı futbolculardan Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
İTİRAZ EDECEKLER
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'dan ceza alan Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Kulüp, iki isme verilen yaptırımlara bugün içinde resmi itirazda bulunacak.
