Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0 mağlup etti.

Üst üste 3’üncü galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip puanını 9’a çıkarırken, devler liginde ilk 8 iddiasını da kuvvetlendirdi. Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez bir Hollanda takımını deplasmanda yendi.

13 yıl sonra Devler Ligi'nde 3 maçlık galibiyet seriyi yakalayan ve 10 maç sonra deplasman galibiyeti alan Galatasaray'ın Amsterdam'da aldığı galibiyet Hollanda basınının manşetlerini süsledi.

Hollanda basınının önde gelen gazetelerinde şu başlıklara yer verildi:

DE TELEGRAAF: "GALATASARAY EZDİ"

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti. Victor Osimhen, üç gol atarak golcülük konusundaki şöhretini sonuna kadar hak ettiğini gösterdi."

VOETBAL PRIMEUR: "AĞIR BİR YENİLGİ"

"Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Türk kulübü, kendi ülkesinde lig tablosunun zirvesinde gururla yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına katılma yolunda da ilerliyor."

VOETBALZONE: "OSIMHEN AJAX'I KATLETTİ"

"Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi."

NOS:"UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ KALİTE"

"Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi."

NU: "ACI VERİCİ BİR AKŞAMDI"

"Galatasaray'ın üçüncü golünün ardından, stadın tribünleri kısmen boşalmıştı ve tribünlerden bir süreliğine teknik direktör Heitinga istifaya davet edildi. Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı."

ALGEMEEN DAGBLAD: "GALATASARAY DEVRE ARASINDAN SONRA SERT VURDU"

"Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı."

SPORT NIEUWS: "GALATASARAY KARŞISINDA DRAM"

"Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç."