UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bodo/Glimt'i konuk ederken sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekibin taraftarları maçtan önce Filistin'de yaşanan soykırıma tepki gösteren bir koreografi hazırladı. Ancak İngiliz basınına göre koreografiden rahatsız olan UEFA, Galatasaray'a ceza verme hazırlığında.

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ HATIRLATILDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar "Soykırımı durdurun" yazılı pankartın yer aldığı koreografi ile dünyaya mesaj verdi. Sport Bible, UEFA'nın sarı-kırmızılılara Filistin pankartı sebebiyle ceza verebileceğini iddia etti.

Söz konusu haberde Galatasaray'ın önce Liverpool maçında ardından Bodo/Glimt maçında Filistin'de yaşananlara yönelik pankartlarına dikkat çekildi. Liverpool maçında "İnsanlık Gazze'de Vicdanını Kaybetti", "GazaBebekleriYaşasın", "Filistin Soykırımı" ve "Filistin'i Özgürleştirin" pankartlarını tribüne koyan Galatasaray, Bodo karşılaşmasında ise 'Soykırımı Durdurun' yazılı bir pankart ile koreografi hazırladı.

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16(2)(e) maddesinde yer alan "Taraftarlarının 'özellikle siyasi, ideolojik, dini veya saldırgan nitelikteki kışkırtıcı mesajlar olmak üzere, bir spor etkinliğine uygun olmayan kışkırtıcı bir mesajı iletmek için kelimeler, nesneler veya başka araçlar' sergilemesi halinde kulüpler sorumlu tutulmaktadır." ifadeleri hatırlatan Sprot Bible, bu kuralın pankartlar, bayraklar, tezahüratlar veya diğer tüm görseller için geçerli olduğunu aktardı.

Sonuç olarak UEFA'nın daha önce Celtic'e yaptığı gibi Galatasaray'a da para cezası, stadyumun kısmen kapatılması veya stadyumun tamamen kapatılması gibi yaptırımlar uygulayabileceği ifade edildi.

İSKOÇ EKİBİ CEZA ALMIŞTI

UEFA daha önce 2023 yılında Celtic ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmada İskoç taraftarların Filistin'e destek vermelerini gerekçe göstererek Celtic'e para cezası vermişti. Celtic taraftarı, Atletico Madrid'i konuk ettikleri maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.