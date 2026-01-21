Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayan Galatasaray maçın hemen başında yediği şok golle geriye düştü.
Mücadelede dakikalar 4'ü gösterirken gelişen Atletico Madrid atağında arka direğe yapılan ortayı Giuliano Simeone tamamladı.
Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone, Atletico'yu ilk 8'e girmek için hayati önem taşıyan bir maçta öne geçirdi.
2026'daki ilk golünü İstanbul'da atan Simeone daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ağlarını havalandırmıştı. Simeone'nin gol atmasının ardından sosyal medyada herkes oyuncunun adını aratarak isim benzerliğini anlamaya çalıştı.
Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone ile olan geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2030'a kadar uzatmıştı.