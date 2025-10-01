Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Bu tarihi zaferle Galatasaray, İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 müsabakada sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte sadece 2014'te iç sahada Arsenal'e 4-1 mağlup oldu. Galatasaray, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray ayrıca, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray, galibiyet sayısını 21'e taşıdı.

Sahasında Liverpool'a yine kaybetmedi

Galatasaray, uluslararası turnuvalarda konuk ettiği 3. maçta da Liverpool'a boyun eğmedi.

İki takım, bugünkü müsabakayla tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 5'inci kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Galatasaray ikinci galibiyetini alırken, Liverpool 1 galibiyette kaldı. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

"Cimbom" son olarak bugün karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yenerek rakibiyle iç sahada yaptığı 3. müsabakada 2. galibiyetini aldı. Bir maçta da beraberlik çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Avrupa'da 7 maç sonra gelen galibiyet

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında 7 maç sonra galip geldi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 7 Kasım 2024'te sahasında bir başka İngiliz takımı Tottenham karşısında 3-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

Bu süreçteki Avrupa performansıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan "Cimbom" 7 maç sonra Liverpool'u yenerek kazanamama serisini noktaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç sonra iç sahada kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 8 maç sonra galip geldi.

İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Galatasaray, Kupa 1'deki sekiz maçlık iç saha kazanamama serisini Liverpool karşısında sonlandırdı.

