Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da ilk 2 sezondaki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sakatlık sonrası formasını Victor Osimhen'e kaptıran Arjantinli yıldız, çift forvetli sisteme ise uyum sağlayamıyor.

Sakatlığını yeni atlatan ve form bulmaya çalışan Arjantinli yıldız, için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray'da kalmak isteyen Mauro Icardi'nin geleceği için karar verildi. Sarı kırmızılıların, 32 yaşındaki golcünün takımda tutacağı iddia edildi.

Habere göre Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle devre arasında başka bir kulüp ile ön anlaşmaya varmasını istemiyor.