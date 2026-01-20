Galatasaray, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat Noa Lang’ı kiralamak için Napoli ile anlaştı. Kiralama bedelinin 2 milyon Euro, satın alma opsiyonunun ise 30 milyon Euro olacağı öne sürüldü.

Galatasaray, Lang'ın ardından bir hücumcu takviyesi yapmak için kollarını sıvadı.

ARJANTİNLİ YILDIZA SIKI TAKİP

Sarı kırmızılı ekip, kader maçına çıkacağı Atletico Madrid’in Arjantinli hücumcusu Thiago Almada’yı da transfer listesine aldı. Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, hücum hattını güçlendirmek adına Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Almada'nın, Avrupa'da yeni bir maceraya sıcak bakabileceği öne sürülüyor. Galatasaray cephesindeki gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcunun sezonun ilk yarısında beklentilerin gerisinde kaldığı, bu nedenle ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray'ın Almada için de satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktuğu belirtildi.

Sezon başında Botafogo'dan 21 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Thiago Almada, bu sezon 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.