Galatasaray'da her sezon kadroya yeni yıldızlar katılsa da sahadaki en parlak iki isim değişmiyor: Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün. Süper Lig’de 6’da 6 ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında milli futbolcuların rolü büyük.

TOPLAM 6 GOL VE 3 ASİST

Barış Alper; Gaziantep’te 2 gol 1 asistle oynadı adeta tek başına 3 puanı aldı. Ayrıca Karagümrük ağlarını 1 kez sarstı, Eyüpspor sınavında da 1 asist yaptı. Yunus Akgün’ün performansı da göz kamaştırıcı. Eyüpspor maçında 1 gol, Konyaspor mücadelesinde de 1 gol 1 asistle oynadı, Frankfurt deplasmanında tek golü attı.