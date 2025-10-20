Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig’de iz bırakan Sinan Gümüş, 31 yaşında kulüpsüz kaldı. Bir dönem Türk futbolunun önemli yıldızları arasında gösterilen oyuncu, profesyonel kariyerine 2014 yılında Galatasaray’da başlamış ve 5 yılda tam 8 kupa kazanmıştı.

3 LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği yıllarda hem performansı hem de kritik maçlarda attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanmıştı. Özellikle sonradan oyuna girip yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Gümüş, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu dahil birçok başarıya imza attı.

AVRUPA SERÜVENİ: GENOA VE GERİ DÖNÜŞ

2019 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Genoa’ya transfer olan Sinan Gümüş, burada istediği süreyi bulamadı. Avrupa hayali kısa sürdü ve tecrübeli futbolcu yeniden Antalyaspor’a kiralık olarak dönerek Süper Lig’de forma giymeye devam etti.

FENERBAHÇE VE SON YILLAR

2020-21 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Gümüş, sarı-lacivertli ekipte istikrarlı bir performans sergileyemedi. Çoğu zaman yedek kulübesinde şans bulabilen oyuncu, beklenen çıkışı yakalayamadı. Fenerbahçe döneminin ardından tekrar Antalyaspor’a dönen Gümüş, daha sonra Eyüpspor kadrosuna dahil oldu.

Ancak burada da istediği grafiği yakalayamadı ve sezon sonunda takımdan ayrıldı.

YENİ TRANSFER SEZONUNU BEKLİYOR

Transfer döneminde menajeri aracılığıyla çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Sinan Gümüş, transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte kulüpsüz kaldı.

31 yaşındaki futbolcunun, yeni transfer döneminin açılmasını beklediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.