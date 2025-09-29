Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 21 kişilik kadrosunu duyurdu. İşte Liverpool’un kadrosu:
Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.
KADRODA 3 EKSİK VAR
Liverpool'da Trey Nyoni, Federico Chiesa ve Jayden Danns, Galatasaray maçı kadrosunda bulunmuyor.