Transferin sessiz takımlarından Galatasaray ilk transferini gerçekleştirmek üzere… Sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncunun kulübü Burnley ile yapılan görüşmelerde de sona yaklaşıldığı belirtildi.

Galatasaray, Lesley Ugochukwu için Burnley'e kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek. Oyuncu belli bir maç sayısına ulaşması halinde 26M€'luk satın alma maddesi devreye girecek.

BURNLEY KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü. Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.